Neymar acerta acordo com Al-Hilal em R$ 860 milhões por duas temporadas

Conforme uma informação foi publicada pelo jornal "L'Équipe" e confirmada pelo GE, o atacante Neymar chegou a um acordo com o Al-Hilal por um total de 160 milhões de euros (R$ 860 milhões) por fechar com o clube da Arábia Saudita, por duas temporadas.

O valor é praticamente o dobro do que o craque recebe na França. Faltaria apenas o acerto entre o Paris Saint-Germain e o clube árabe sobre os termos da transferência, que também está próximo.

Segundo as emissoras RMC e Télefoot, Al-Hilal e PSG devem fechar a transferência por um valor de € 90 milhões (R$ 484 milhões), mais € 10 milhões (R$ 54 milhões) em bônus e variáveis. Neymar tem contrato com o time francês até 2027. Eventual empréstimo ao Barcelona, como foi citado pela imprensa espanhola, não é do interesse do clube árabe.

Se a transferência se concretizar, Neymar será comandado pelo técnico Jorge Jesus, ex-Flamengo, Benfica e Fenerbahçe. O Al-Hilal perdeu, neste sábado, a final da Copa dos Campeões Árabes, no clássico contra o Al-Nassr, time de Cristiano Ronaldo.

O clube de Riade é o de maior investimento no atual mercado de transferências da Arábia Saudita. Nomes como Rúben Neves, ex-Wolverhampton, por € 55 milhões, Koulibaly, ex-Chelsea, por € 23 milhões, Milinkovic-Savic, ex-Lazio, por € 40 milhões e Malcom, ex-Zenit, por € 60 milhões já foram contratados.

