Neymar fica de fora da pré-lista da Seleção Brasileira

Dorival Jr. divulgará, na próxima sexta-feira (01), às 14h (horário de Mato Grosso do Sul), na sede da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), no Rio de Janeiro, a lista com o nome dos 23 jogadores para enfrentar a Venezuela e o Uruguai, válidos pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026.

Mas hoje (30), o técnico enviou a lista de pré-convocados, e o que chamou a atenção foi que Dorival decidiu não convocar Neymar, que retornou de lesão após 369 dias parado. O craque esteve em campo por 29 minutos na vitória de 5 a 4 sobre o Al Ain, dos Emirados Árabes Unidos, pela Liga dos Campeões da Ásia.

Dois dias antes, Neymar havia sido examinado pelo médico da Seleção Brasileira, Rodrigo Lasmar. E sua recuperação foi aprovada. E um relatório foi enviado ao técnico da Seleção Brasileira.

A decisão de não chamá-lo vem da opinião de Dorival de que ele precisa de mais ritmo de jogo, e que uma viagem ao Brasil neste momento também poderia atrapalhar esse processo de recuperação física e técnica.

Neymar, em conversa com Dorival e com Rodrigo Caetano, diretor de Seleções da CBF, concordou com o plano. A projeção é que ele seja convocado para os jogos de março de 2025, quando o Brasil receberá a Colômbia e visitará a Argentina.

Na pré-lista está o trio Fabrício Bruno, Léo Ortiz e Gerson, do Flamengo. Gerson foi convocado para os jogos contra o Chile e o Peru, neste mês. Fabrício Bruno também já foi chamado outras vezes pelo técnico Dorival Jr., como para os amistosos contra Inglaterra e Espanha, em março, e para substituir Éder Militão, em setembro e outubro. Já Léo Ortiz pode ser convidado pela primeira vez.

A novidade na pré-lista fica por conta de Dodô, da Fiorentina, da Itália. O brasileiro foi revelado pelo Coritiba em 2016, clube o qual passou duas temporadas, até se transferir para o futebol europeu.

Entre 2018 e 2022, o jogador de 25 anos passou pelo Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, sendo emprestado ao Vitória de Guimarães, de Portugal, na sua primeira temporada. Desde a temporada de 22/23 o brasileiro atua na Fiorentina, onde acumula 80 partidas.

Após a convocação, a Seleção Brasileira realizará a preparação para os jogos em Belém, a partir do dia 11. No dia 14, enfrenta a Venezuela, às 16h (horário de Mato Grosso do Sul), em Maturín. Na sequência, embarca para Salvador, onde enfrenta o Uruguai, dia 19, às 20h45, na Fonte Nova. O Brasil é o quarto colocado das Eliminatórias.

