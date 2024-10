TaChegandooDia! Neymar pode voltar aos gramados na segunda-feira

'#TaChegandooDia!', essa é a hashtag de Neymar que está rolando nas redes sociais após surgirem especulações de que o craque do Al-Hilal voltará aos gramados na próxima segunda-feira (21).

O jogo seré entre o Al-Hilal e o Al Ain, pela Champions League da Ásia. A informação foi divulgada inicialmente pela ESPN Brasil. A partida ocorrerá nos Emirados Árabes Unidos, e a comissão técnica de Jorge Jesus está adotando precauções para evitar qualquer precipitação.

Atualmente, a expectativa é de que Neymar seja relacionado para o jogo. A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) está monitorando a situação do jogador de perto, já que a convocação para a Data FIFA de novembro se aproxima.

A Seleção Brasileira enfrentará a Venezuela fora de casa e o Uruguai em Salvador. A pré-lista deve ser enviada aos clubes até o dia 27 de outubro, e a definição dos 23 convocados será divulgada em 1º de novembro.

Por isso, é fundamental que Neymar participe da partida de segunda-feira, que será a única oportunidade antes da definição da pré-lista. O jogador retornou aos treinos com o elenco no dia 29 de setembro.

Até a apresentação da Seleção, Neymar poderá entrar em campo em três partidas pelo Al-Hilal: contra o Al Ain na próxima segunda, contra o Esteghal, do Irã, no dia 4 de novembro, e contra o Al Taee, no dia 29 de outubro, pela Copa do Rei.

Como não está inscrito na Liga Saudita, Neymar pode atuar apenas na Champions e na Copa até o final de 2024.

Vale lembrar que nesta quinta-feira (17) completará um ano desde que Neymar sofreu uma lesão grave, rompendo o ligamento cruzado anterior em 17 de outubro de 2023, durante a derrota por 2 a 0 para o Uruguai nas Eliminatórias para Copa do Mundo de 2026.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também