Neymar posta recado a haters: "Gordo? Acho que não"

Neymar usou sua rede social nesta terça-feira (30), para postar um vídeo mostrando sua forma física. Numa forma de responder "haters" - termo usado pelo jogador -, assumiu que está acima do peso, mas mostrou o dedo do meio e ironizou quem o chamou de gordo.

"Acima do peso, beleza. Mas gordo? Acho que não! Chupa, hater", disse Neymar.

Uma foto do camisa 10 da Seleção Brasileira viralizou no último fim de semana, quando ele marcou presença no aniversário de 58 anos de Romário, no Rio de Janeiro. Comentários pipocaram na internet, destacando um possível "inchaço".

Perto de completar 32 anos, o jogador se recupera de lesão grave. A última vez que entrou em campo foi no dia 17 de outubro, quando sofreu ruptura do ligamento do joelho em jogo contra o Uruguai. Neymar foi operado em novembro e corre risco de perder a Copa América deste ano.

Pelo Al-Hilal, seu atual clube, Neymar fez apenas cinco jogos oficiais. Marcou um gol e deu duas assistências. Comandado por Jorge Jesus, o time lidera o Campeonato Saudita com folga: são sete pontos de vantagem sobre o Al-Nassr. Assista:

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp. Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no IOS ou Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também