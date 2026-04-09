Dois são presos por roubo de três veículos em Sidrolândia

Pedro Martinez Filho e Arthur Feliz Ribeiro foram presos em flagrante, pela DEFURV (Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes de Furto e Roubo de Veículos) com a ajuda da PRE (Polícia Rodoviária Estadual), enquanto tentavam transportar uma Caminhonete F-4000, fruto de um furto realizado em Sidrolândia.

Os carros seriam levados para Ponta Porã e deixados em um ponto previamente combinado, em troca do pagamento de R$30.000 reais por veículo. E teriam sido encomendados por um grupo criminoso que atua no Paraguai.

Os suspeitos chegaram a confessar, não apenas o crime que causou a prisão em flagrante, mas também outros dois assaltos. Um furto qualificado de outra caminhonete F-4000 que estava dentro de uma empresa, onde os autores atravessaram as estruturas de segurança do local e um roubo majorado com uso de arma de fogo em uma residência, mas não conseguiram levar o veículo devida à reação da vítima.

Os réus tiveram sua prisão preventiva decretas pelo Poder Judiciário e foram indiciados pelos crimes averiguados.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também