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Política

Flávio Bolsonaro repete lema do pai na abertura da Expogrande com crítica ao governo atual

Senador falou sobre "insegurança jurídica", defendeu produtores rurais e fez projeção do cenário eleitoral

09 abril 2026 - 21h20Taynara Menezes e Sarah Chaves     atualizado em 09/04/2026 às 22h28
Flávio Bolsonaro durante discurso Flávio Bolsonaro durante discurso   (Foto: Jonatas Bis )

A abertura da Expogrande 2026, nesta quinta-feira (9), em Campo Grande, foi marcada pelo protagonismo do senador e pré-candidato, Flávio Bolsonaro (PL), que com seu discurso político defendeu o agronegócio e destacou o lema que marcou a campanha de seu pai “Brasil acima de tudo e Deus acima de todos”, bordão associado ao ex-presidente Jair Bolsonaro.

Ao falar sobre política partidária, Flávio minimizou a carta de Jair Bolsonaro que citava Marcos Pollon como pré-candidato e reforçou acordo interno do PL em MS. “Nós vamos fazer uma pesquisa mais para frente e quem tiver melhor colocado é que nós vamos decidir [...] A palavra final do presidente Bolsonaro”, afirmou e reforçou que o acordo com Reinaldo Azambuja, que tem o ex-governador como indicado ao Senado e Riedel ao governo, está mantido. Ele também elogiou Tereza Cristina e disse que a definição de vice ainda será discutida.

“O que a gente vai fazer é trazer esperança para todo o povo brasileiro de novo, que nós vamos prosperar nesse país junto com todo mundo, rico, pobre, classe média. É Brasil acima de tudo e Deus acima de todos”, afirmou.

Em tom de pré-campanha, o senador direcionou grande parte do discurso aos produtores rurais, exaltando o papel do setor no país. Flávio Bolsonaro também fez críticas diretas ao que classificou como excesso de interferência do Judiciário e insegurança jurídica no Brasil, tema recorrente entre lideranças do agro.

“Essa insegurança jurídica vai acabar, seja na esfera constitucional ou legal. O Congresso Nacional tem um papel importante de restabelecer a ordem no nosso país”, declarou.

A fala de Flávio foi reforçada pela senadora Tereza Cristina, ex-ministra da Agricultura, que também adotou tom crítico ao cenário nacional e alinhado às pautas do agronegócio.

“O Brasil precisa de responsabilidade. Não é dar o peixe, é ensinar a pescar. Cada produtor aqui sabe o retrocesso que estamos vivendo”, afirmou.

Ela também destacou que a insegurança jurídica é um dos principais entraves enfrentados pelo setor atualmente, reforçando o mesmo ponto levantado pelo senador.

O governador Eduardo Riedel ressaltou a importância da presença de Flávio no evento e a conexão com o setor produtivo.

“Ele fez questão de estar aqui em Campo Grande, junto com o produtor rural. Esse é o sentimento de quem entende a força do agro”, disse.

A Expogrande segue até o dia 19 de abril, no Parque de Exposições Laucídio Coelho, reunindo produtores, empresários e autoridades em uma programação voltada ao fortalecimento do agronegócio em Mato Grosso do Sul.

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