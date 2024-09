NFL no Brasil: saiba onde assistir Philadelphia Eagles X Green Bay Packers

Na noite desta sexta-feira (06), São Paulo será palco do primeiro jogo de futebol americano, oficial, no Brasil. A partida entre o Philadelphia Eagles e o Green Bay Packers acontecerá na Neo Química Arena, estádio do Corinthians.

É a primeira da história da NFL no Brasil e na América do Sul. O duelo marca a estreia das duas equipes da Conferência Nacional (NFC) na temporada 2024/25, e ambos os times têm planos realistas de chegar ao Super Bowl (jogo final da temporada). Uma derrota pode ser decisiva na disputa por mando de campo nos playoffs.

O Philadelphia busca um recomeço após um final de temporada decepcionante. A equipe perdeu peças importantes, como o center Jason Kelce, aposentado, e o linebacker Haason Reddick, trocado para o New York Jets.

Já os Packers terminaram a temporada passada numa crescente, e o desempenho nos playoffs, com uma derrota apertada, fez a crítica especializada acreditar numa campanha de Super Bowl para este ano.

A partida iniciará às 20h15 (horário de Mato Grosso do Sul). A expectativa é de mais de 42 mil pessoas no estádio da capital paulista. O confronto será transmitido pela ESPN, RedeTV, Cazé TV, Disney + e Amazon Prime Video.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também