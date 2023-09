Novo treinador! Mano Menezes volta ao Corinthians após 9 anos

Após muito se especular Tite no Corinthians, foi Mano Menezes quem assumiu o cargo de treinador no Timão após demissão de Vanderlei Luxemburgo, nessa quarta-feira (28). Com contrato até o fim de 2025, o gaúcho receberá salário de R$ 800 mil por mês.

Desempregado desde de julho, depois de ter sido demitido do Internacional, Mano Menezes volta para a terceira passagem no Corinthians após nove anos. O técnico comandou o clube paulista entre 2008 a 2010 e em 2014.

Pelo Timão, Mano ganhou uma Série B (2008), um Campeonato Paulista e uma Copa do Brasil, ambos em 2009. Em seu último trabalho, o Internacional, Menezes teve 81 jogos, 39 vitórias, 28 empates e 14 derrotas.

