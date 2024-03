Oito meses depois, Sete de Dourados estÃ¡ liberado para disputar competiÃ§Ãµes em MS

Suspenso desde julho de 2023, após decisão da 2ª Vara do Trabalho de Dourados, por dívidas trabalhistas no valor de R$ 2 milhões, o Clube Desportivo Sete de Setembro, de Dourados, está liberado para disputar as competições profissionais ou amadoras organizadas pela FFMS (Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul).

O clube estava impedido de inscrever atletas no BID da CBF (Confederação Brasileira de Futebol) desde a decisão judicial, no entanto, a CBF comunicou que o impedimento está suspenso, portanto, o time está liberado para novas competições.

Conforme a FFMS, o time está confirmado no Sul-Mato-Grossense Sub-20 deste ano, que deve começar no fim de maio. Dentro do Grupo B, a estreia será no dia 25, contra o Dourados, no Estádio Douradão. O Sete também está se organizando para a Série B 2024, prevista para julho.

