Olimpíadas: Brasil perde para Noruega e é eliminado no handebol feminino

O Brasil perdeu mais uma vez nas fases decisivas. Agora, nos Jogos Olímpicos Paris 2024, as brasileiras foram derrotadas pela Noruega por 32 a 15, nas quartas de final.

Essa é a sétima Olimpíada disputada pela seleção do Brasil, que buscava uma medalha inédita. Na última edição, em Tóquio 2020, as brasileiras foram eliminadas ainda na fase de grupos. As norueguesas, donas de sete medalhas olímpicas, vão enfrentar a Dinamarca na semifinal.

Para chegar nas quartas de final, as brasileiras precisaram superar o grupo B da competição vencendo a Espanha logo na partida inicial. Apesar do bom início, as três partidas seguintes foram derrotas, para Hungria, França e Holanda. No último jogo da fase de grupos, no entanto, a vitória arrasadora contra Angola garantiu o país na disputa contra a Noruega em busca de uma classificação inédita à semifinal.

Nas quartas de final, a partida contra a Noruega foi dura. As adversárias não deram espaço para o Brasil e avançaram à semifinal dos Jogos Olímpicos com facilidade. Desta vez, a seleção feminina fechou a participação com a sétima colocação.

O primeiro tempo terminou com vantagem da Noruega no placar por oito pontos: 16 a 8.

No segundo, o Brasil chegou a ficar 12 minutos sem marcar gols, enquanto as adversárias abriram mais ainda a vantagem no placar.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também