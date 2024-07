Olimpíadas 2024: Rayssa Leal faz história no skate; judoca fatura prata para o Brasil

A atleta brasileira Rayssa Leal, 16 anos, conquistou neste domingo (28) a medalha de bronze no skate street feminino.

Com muita emoção e um recorde olímpico, a brasileira conquistou o terceiro lugar na última manobra dos Jogos Olímpicos Paris 2024.

Rayssa teve um início instável, mas conseguiu se recuperar. Ela começou errando as duas primeiras voltas na bateria e precisava de notas altas nas manobras. A Fadinha conseguiu a maior nota da história do skate street olímpico até aquele momento com 92.68 e avançou em sétimo lugar.



Na final, a brasileira terminou a fase de voltas em quinto lugar, com 71.66. No momento das manobras, o talento falou mais alto. Ela bateu o próprio recorde na segunda tentativa e fez 92.88. Rayssa errou a primeira, a terceira e a quarta tentativas. Na última, conseguiu um 88.83 para garantir o bronze em Paris.

O judoca brasileiro Willian Lima faturou prata, a primeira medalha do país na Olimpíada de Paris. Ele foi superado na final dos 66 quilos pelo campeão olímpico japonês Abe Hifumi, quatro vezes campeão mundial.

Para chegar à final o paulista enfileirou quatro vitórias consecutivas.

Na sequência, foi a vez da paulista Larissa Pimenta conquistar o bronze ao derrotar na final dos 52kg a italiana Odette Giuffrida, no golden score. A adversária foi punida com o terceiro shido (falta de competitividade).

