Olimpíadas: Brasil perde na disputa por equipes no hipismo, mas tem chances no individual

A equipe brasileira de saltos do hipismo acabou sendo desclassificada na competição na manhã desta quinta-feira (1°), após um problema com o cavalo de Pedro Vennis. No entanto Stephan Barcha e Rodrigo Pessoa

O Brasil recebeu uma punição após ser identificada uma ferida no cavalo de Pedro Veniss que havia zerado a sua volta, a primeira nas eliminatórias dos saltos. Os brasileiros entraram com recurso, que foi indeferido.

Stephan Barcha competiu quando a notícia ainda não tinha chegado e teve quatro pontos. Já Rodrigo Pessoa nem entrou na pista para se poupar.

As dez melhores equipes se classificaram para a final, que acontece na sexta-feira (2) de agosto. Alemanha foi o único país a zerar os três percursos e liderou a eliminatória.

No entanto, Stephan Bacha, Rodrigo Pessoa e Yuri Mansur estão mantidos no individual no hipismo saltos que acontece na próxima segunda-feira (5).

