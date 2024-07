Olimpíadas de Paris terá teste de táxis voadores

O Diário Oficial da França publicou, na última terça-feira (09), a autorização para utilização de táxis voadores elétricos durante os Jogos Olímpicos de Paris 2024.

Além dos testes com as aeronaves, também foi aprovada a construção de uma pista de voo flutuante no curso do Rio Sena. O projeto é uma parceria entre o grupo Aéroports de Paris, e a fabricante de aeronaves alemã, Volocopter.

Por se tratar de uma experiência teste, o funcionamento dos táxis está previsto para acontecer até o dia 31 de dezembro deste ano. A utilização da plataforma ainda contará com limitações - ainda não divulgadas - e estará disponível das 8h às 17h (horário de Paris).

As empresas responsáveis preveem um total de 900 viagens até dezembro, com um limite de dois por hora. Por não ter autorização da Agência Europeia para a Segurança da Aviação (EASA), os voos serão inicialmente gratuitos.

A data de início da operação ainda não foi revelada pelas empresas responsáveis. Mas, a decisão do Ministério de Transportes Francês não agradou a prefeitura de Paris, que deve contestar a decisão.

As autoridades locais avaliaram o projeto como uma “aberração ambiental”. Em setembro de 2023, o projeto já havia sido criticado pela autoridade ambiental.

Segundo o órgão municipal, utilização de táxis voadores contribuirá para a poluição sonora e visual, além de proporcionar um consumo excessivo de energia e trazer riscos para a segurança dos passageiros.

E em fevereiro de 2024, em uma pesquisa pública, os cidadãos se colocaram desfavoráveis à iniciativa.

