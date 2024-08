Olimpíadas: De virada, Carol e Bárbara vencem dupla holandesa e lideram grupo

Em duelo direto pela liderança do Grupo E, as brasileiras Carol Solberg e Bárbara Seixas venceram Stam e Schoon da Holanda (Países Baixos), no tie-break do vôlei de praia nesta sexta-feira (2), conseguindo uma vitória de virada nestes Jogos Olímpicos Paris 2024.

As brasileiras viraram o jogo em parciais de 16/21, 21/17 e 19/17 e 2/1. Agora Carol e Bárbara irão enfrentar uma segunda colocada de um dos grupos.

Carol e Bárbara seguem para as oitavas de final, mata-mata, que vai começar no domingo (4).

Outra dupla brasileira Duda e Ana Patrícia também passaram para as oitavas sem nenhuma derrota. As duas venceram as italianas Valentina Gottardi e Marta Menegatti.

As duplas brasileiras podem se enfrentar nas semifinais.

O Ouro olímpico no vôlei de praia não vem desde 1996, em Atlanta. Brasileiras aguardam a definição das outras duplas classificadas para saberem quem vão enfrentar na próxima etapa.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também