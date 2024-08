Olimpíadas: Gabriel Medina e Tatiana Weston-Webb estão na semifinal do surfe

O Brasil terá dois representantes na semifinal do surge nas Olimpíadas em Paris, isso porque nessa quinta-feira (1°)

Gabriel Medina e Tatiana Weston-Webb venceram suas baterias em Teahupo'o, no Taiti.



Medina é o favorito ao ouro e superou o também brasileiro João Chianca, enquanto Tati teve rodada dupla: primeiro desbancou a americana Caitlin Summers, número 1 do ranking mundial, e nas quartas ganhou da espanhola Nadia Erostarbe.



A competição das quartas de final do masculino e das oitavas e quartas de final do feminino ocorreram ontem, depois de alguns cancelamentos em razão das condições climáticas.



Agora Medina, três vezes campeão mundial terá pela frente o australiano Jack Robinson, enquanto a brasileira vai enfrentar Brisa Hennessy, da Costa Rica neste sábado (3) a partir das 13h (horário de MS).



Logo depois, no mesmo dia, acontece a final das categorias feminino e masculino, com chances de alterações na data, por conta das condições climáticas.

