Operário divulga elenco para nova temporada estadual

O Operário Futebol Clube divulgou nesta quinta-feira (30) o elenco completo para a temporada de 2020, que vai estrear no Campeanato Estadual neste domingo (2) jogando contra o Pontaporanense ás 15h no estádio Morenão. O presidente do clube disse que o time está com os pés no chão, mas com o foco para conseguir a taça neste ano.

Confira o time completo divulgado hoje:









Com o objetivo de aproximar os novos jogadores aos torcedores do Operário e aquecer a torcida para a grande estréia no domingo. O time vai promover um treino aberto ao público de graça neste sábado (1) ás 10h no Olho do Furacão, estádio no Morada do Sol, Los Angeles.

No dia seguinte ao treino, o galo entra em campo para disputar o primeiro jogo da temporada estadual ás 15h no estádio Morenão contra o Pontaporanense. Os ingressos de arquibancada estão no valor de R$ 20 e cadeiras à R$ 30.





Em conversa com o JD1 Notícias, o presidente do Operário, Estevão Petralas, afirmou que o clube está humilde para esta temporada, mas focado em levar a taça estadual para casa. “O nosso time está bastante modesto, bastante pé no chão, trabalhando em cada jogo para obter um resultado. Entretanto, nem por ser modesto perde o seu brilho, vamos buscar a vitória em todos os jogos e com expectativas positivas”, disse.

