Petrallás reforça compromisso com futebol feminino e categorias de base em MS

O presidente interino da Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul (FFMS), Estevão Petrallás, participou, no último fim de semana, dos Campeonatos Sul-Mato-Grossenses Sub-11, Sub-17 e Feminino Sub-17, realizados em Campo Grande.

Diante da presença de mais de 300 participantes, Petrallás fez um discurso enfatizando a importância de fortalecer a base do futebol e o esporte feminino como pilares para o crescimento sustentável.

“É uma enorme satisfação para nós, da Federação de Futebol, estarmos presentes em eventos como este. Quero que todos continuem acreditando, porque estamos no caminho certo para restabelecer a credibilidade do futebol sul-mato-grossense”, disse.

Além de acompanhar as partidas, Petrallás interagiu com atletas, técnicos e organizadores, ouvindo sugestões para aprimorar os próximos campeonatos.

Sua gestão tem se caracterizado pela proximidade com a comunidade esportiva e pelo foco na transparência e inovação.

Petrallás concluiu destacando que o momento é de celebração das conquistas e preparação para um futuro mais promissor no esporte local.

