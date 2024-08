Polícia não indicia Antony por violência doméstica contra ex-namorada

A Polícia Civil de São Paulo concluiu o inquérito que investigava Antony, jogador brasileiro que atua no Manchester United, por denúncias de violência doméstica feitas pela ex-namorada dele, a DJ e influencer Gabriela Cavallin, sem indiciar o jogador de futebol.

O documento foi encaminhado à Justiça nessa segunda-feira (19), conforme a Secretaria da Segurança Pública (SSP). Nesse relatório, além da acusação da DJ e do interrogatório de Antony, constam os depoimentos de 19 testemunhas, algumas a favor de Gabriela e outras de Antony. O caso tramitou sob sigilo.

A 5ª Delegacia de Defesa da Mulher não encontrou provas suficientes de que o jogador cometeu algum crime contra a DJ. No entanto, a Promotoria ainda pode denunciar Antony à Justiça se tiver um entendimento diferente da polícia ou o Ministério Público de São Paulo pode sugerir o arquivamento do caso. A defesa de Gabriela se diz surpresa com a decisão da Justiça.

A DJ tornou públicas as acusações contra o ex-namorado em junho do ano passado. Em maio de 2023, Antony teria a agredido com uma taça de vinho. Segundo Gabriela, ela estava segurando uma taça sentada quando teria dito que iria embora, o que não agradou o jogador. Ele, então, teria pegado a taça que estava na mão dela e arremessado contra o rosto da moça. A influencer colocou a mão na frente para se defender, o que ocasionou cortes em seus dedos.

Segundo Gabriela, o jogador também a agrediu na Inglaterra. No entanto, a Polícia de Manchester, onde Antony mora, ainda investiga se ele cometeu lesão corporal, assédio, violência doméstica e cárcere privado.

