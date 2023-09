Mais casos: outras duas mulheres acusam Antony de agressão

É eita atrás de vish! Mais duas mulheres acusam o jogador Antony de agressão. Segundo elas, os casos teriam acontecido em 2022, em São Paulo e em Manchester, na Inglaterra.

Vale lembrar que Antony já está sendo investigado pelas polícias de São e Manchester após ter sido acusado pela ex-namorada DJ Gabriela Cavallin, por ameaças e agressões recentemente. O atleta do Manchester United chegou a ser cortado da Seleção Brasileira, que joga as Eliminatórias da Copa do Mundo.

Agora, quem o acusa é a bancaria Ingrid Lana, de 33 anos. Ela afirma que o jogador a agrediu em outubro do ano passado após se recusar ter relações sexuais com ele. “Ele tentou ter relação comigo e eu não quis. Ele me empurrou contra a parede, e eu bati a cabeça”, relatou ela à Record TV.

O outro caso, que teria corrido em maio do ano passado, é relatado por Rayssa de Freitas, a qual acusa o jogador de lesão corporal após uma suposta agressão por parte do atacante e de Mallu Ohana, ex-mulher de Dudu, ex-jogador do Palmeiras.

O boletim de ocorrência, registrado há pouco mais de um ano, no 91º Distrito Policial – CEAGESP, na Vila Leopoldina, em São Paulo, foi divulgado pelo portal Extra.

Na última quarta-feira (6), o Manchester United emitiu um comunicado afirmando que está levando a sério a questão, e que vai aguardar novas informações sobre o caso. Até lá, não fará mais comentários.

