Acusado de agressão por ex-namorada, Antony é 'cortado' da Seleção Brasileira

A CBF e o técnico Fernando Diniz decidiram cortar o atacante Antony da Seleção Brasileira para os jogos pelas Eliminatórias da Copa 2026, contra Bolívia e Peru. Gabriel Jesus, do Arsenal, foi chamado no lugar dele.

A decisão aconteceu após o portal UOL publicar detalhes em fotos, vídeos e prints de conversas entre o jogador do Manchester United e a ex-namorada, a DJ Gabriele Cavallin. Ela denunciou o jogador por violência doméstica e atribuiu a Antony agressões físicas e verbais.

O corte de Antony aconteceu após uma reunião do comando da CBF com Fernando Diniz, que está em Belém (PA), para o primeiro jogo do Brasil, diante dos bolivianos, nesta sexta-feira (8).

Antony seria esperado na concentração do Brasil na madrugada desta terça (5), assim como outros jogadores que estão vindo da Europa. Mas os planos mudaram.

No anúncio da convocação, Fernando Diniz foi questionado sobre a denúncia contra Antony e disse que ainda não havia motivo suficiente para deixá-lo fora, diferentemente do caso de Lucas Paquetá, desconvocado por suposto envolvimento de um familiar em esquema de apostas esportivas.

ENTENDA O CASO

O conteúdo revelado por Gabriela Cavallin mostra ameaças de Antony e ferimentos da ex-namorada sofridos após agressões que teriam sido cometidas pelo jogador em mais de uma ocasião.

Um dos vídeos do inquérito a que o UOL teve acesso mostra uma lesão que expôs os ossos dos dedos da mão de Gabriela, no que teria sido a última agressão do atleta.

Uma troca de mensagens de texto mostra ameaças do atleta após uma crise de ciúmes: "Já era eu e você. Tomara que você morra, vai se foder", escreveu o jogador para ela.

Depois da publicação do portal, Antony usou as redes sociais para se defender da acusação: "Em respeito aos meus fãs, amigos e familiares me sinto na obrigação de me manifestar publicamente sobre as falsas acusações que tenho sido vítima. Desde o início, tenho tratado esse assunto com seriedade e respeito, prestando os devidos esclarecimentos perante a autoridade policial. O inquérito policial está sob segredo de justiça e, por isso, não posso tornar público o seu conteúdo (...)", disse o jogador na interner.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui. E aqui para Android

Deixe seu Comentário

Leia Também