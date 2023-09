Antony é afastado do Manchester por agressão

O Manchester United, clube que Antony atua, tomou uma decisão em conjunto com o jogador: ele vai se afastar temporariamente dos gramados, até o fim das investigações envolvendo as denúncias agressão contra Gabriela Cavallin e mais outras duas mulheres.

“O Manchester United reconhece as acusações feitas contra Antony. Como clube, condenamos atos de violência e abuso. Reconhecemos a importância de salvaguardar todos os envolvidos nessa situação e reconhecemos o impacto que essas alegações têm sobre os sobreviventes de abusos”, declarou o United em um trecho da nota oficial emitida neste domingo (10).

Por meio de suas redes sociais, o atleta também se posicionou, reforçando que seria inocente: “Quero reiterar minha inocência em relação às coisas de que fui acusado e vou cooperar completamente com a polícia para ajudá-la a chegar à verdade. Estou ansioso para voltar a jogar o mais rápido possível”.

Ele ainda ressaltou que o afastamento aconteceu de comum acordo. “Concordei com o Manchester United em tirar um período de ausência enquanto lido com as acusações feitas contra mim. Essa foi uma decisão mútua para evitar distrações aos meus companheiros e polêmicas desnecessárias para o clube”, completou.

Denúncia formalizada na Inglaterra

Na última segunda-feira (4), a polícia de Manchester informou que Antony está sob investigação no caso de agressão contra Gabi Cavallin, por violência doméstica, lesão corporal e ameaça. De acordo com Vanessa Souza, advogada da DJ, as autoridades da Inglaterra aceitaram a representação e oitiva formal realizada pela artista.

“A polícia da região de Manchester está atenta às alegações feitas e mantém investigação em andamento para estabelecer as circunstâncias envolvendo esse incidente. Não vamos comentar mais nada sobre o assunto por enquanto”, informou o comunicado de organização inglesa. *Com informações do portal Metrópoles.

