Popó participa de Desafio Internacional de Boxe em Campo Grande

Popó está em Campo Grande para o lançamento do Desafio Internacional de Boxe, que acontece neste sábado (17), na Capital. No Círculo Militar, o evento contará com a participação de 20 atletas que entram no ringue competindo pelas categorias infantil, cadete, juvenil e elite.

O desafio contará com a participação de lutadores profissionais brasileiros, argentinos e bolivianos. Uma das lutas mais esperadas da noite é a do brasileiro Luizinho "Punhos de Aço" Silva contra o argentino Marcelo Antônio "Criters" Gomez.

Popó não lutará, mas estará na competição acompanhando o seu atleta João Vitor, de 19 anos, que é do interior da Bahia e estará estreando em Campo Grande na categoria profissional.

Mato Grosso do Sul estará sendo representado pelo lutador Gabriel Melo, que também estreia pela categoria profissional. O competidor irá enfrentar o lutador boliviano José Orlando.

Informações sobre o evento:

O início das lutas está marcado para às 17h, mas a abertura do portão ocorre às 15h. Interessados podem comprar ingressos na Secretaria do Clube Círculo Militar por R$ 40,00.

