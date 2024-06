Prefeito do Rio anuncia desapropriação de terreno para construção do estádio do Flamengo

O prefeito da cidade do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, anunciou em suas redes sociais, na manhã deste domingo (23), que fará a desapropriação do terreno do Gasômetro, em que vai ser construído o estádio do Flamengo.

A medida será publicada no Diário Oficial desta segunda-feira (24). Paes já havia antecipado a possibilidade no fim do mês passado, em reunião com pessoas ligadas ao clube. “A gente entende esse papel, é importante para a revitalização daquela região da cidade. O Flamengo não vai fazer só um estádio, ali vai ser um lugar de entretenimento”, disse o prefeito.

Essa decisão de Paes veio do impasse financeiro entre o Flamengo e a Caixa Econômica Federal pelo terreno do Gasômetro.

A desapropriação de terreno privado por parte do Poder Executivo está prevista na Constituição. Há uma série de requisitos legais para tal, mas resumidamente a medida é possível desde que haja interesse público e pagamento de indenização prévia, justa e em dinheiro. Vale destacar que a prefeitura já havia desapropriado uma parte desse próprio terreno que pertence a um fundo de investimento gerido pela Caixa.

Apesar de o futuro estádio do Flamengo vir a ser uma propriedade privada, a desapropriação do terreno para sua construção estaria embasada no "interesse público" causado pelo benefício da região como um todo. Pois o projeto visa revitalizar a região localizada no entorno do estádio. A ideia é ter, por exemplo, uma área com bares e restaurantes com telões para os torcedores assistirem aos jogos perto do local.

Para a desapropriação, a prefeitura exigiu que o clube cumpra essa parte do projeto. O Flamengo projeta um estádio para 80 mil pessoas com uma construção mais vertical, algo semelhante ao Santiago Bernabéu, do Real Madrid. Além disso, está prevista a criação de um setor popular para lembrar o antigo o Maracanã.

Para isso, o Flamengo acredita que investirá entre R$ 1,5 e R$ 2 bilhões para a construção do estádio. O clube vê a venda do naming rights como a possibilidade para arrecadar grande parte da quantia. Para Landim, o caminho ideal é fazer de uma forma que o clube não tenha endividamento e não prejudique o investimento no futebol.

Landim já se reuniu com possíveis investidores de fora do Brasil. Há interesse tanto de fundos de investimentos quanto de empresas.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também