Preso no Chile, Valdívia é novamente acusado por abuso sexual

Jorge Valdívia foi preso, na madrugada da última terça-feira (22), acusado de abuso sexual contra uma mulher no Chile. O ex-jogador foi encaminhado ao presídio para cumprir prisão preventiva enquanto o processo avança.

E agora, o Ministério Público recebeu uma nova denúncia contra o ex-jogador pelo mesmo crime, com um período de investigação previsto para cerca de 90 dias. “O Ministério Público confirmou que foi apresentada uma nova denúncia contra Jorge Valdívia pelo crime de estupro e não fornecerá mais informações para proteger a vítima”, informou a instituição.

O primeiro caso teria ocorrido no último domingo (20), quando Valdívia se encontrou com uma tatuadora para discutir uma tatuagem. A mulher não se recorda do que aconteceu após consumirem álcool. Na manhã de segunda-feira (21), ela ligou para o ex-jogador, que alegou que tiveram relações sexuais consensuais.

Já a nova denúncia teria sido registrada na última sexta-feira (18). De acordo com a imprensa chilena, Valdívia teria ido ao restaurante El Toro, em Vitacura, com a vítima, antes de seguir para seu apartamento, onde o crime teria ocorrido.

Atualmente, Valdívia trabalha como comentarista esportivo na "Prima Media", mas foi afastado de suas funções até que os casos sejam resolvidos. O ex-jogador do Palmeiras, que atuou entre 2006 e 2008 e novamente entre 2010 e 2015, pode enfrentar uma pena de até 15 anos de prisão caso seja considerado culpado.

