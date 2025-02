Primeira fase da Copa do Brasil 2025: veja quais serão os confrontos

A Copa do Brasil 2025 começou a tomar forma nesta sexta-feira (7) com o sorteio realizado na sede da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), definindo os confrontos da primeira fase da competição.

Os clubes foram divididos em oito potes, com base no ranking da CBF de 2024, e os times dos potes A, B, C e D jogarão como visitantes, enfrentando as equipes dos potes E, F, G e H, que terão o mando de campo.

Os jogos estão previstos para acontecer nas semanas de 19 e 26 de fevereiro, com datas ainda a serem confirmadas pela CBF. Ao todo, 80 times participarão da competição, divididos em 20 chaves de quatro clubes cada.

A principal novidade para este ano é que, em caso de empate, haverá disputa de pênaltis, ao contrário do ano passado, quando o visitante avançava em igualdade no placar.

Confira os confrontos da primeira fase:

Chave 1

Asa-AL x Atlético-GO (vencedor do confronto joga a segunda fase em casa)

Jequié-BA x Retrô-PE

Chave 2

Tuna-luso-PA x Sampaio corrêa-MA

Boavista-RJ x Csa-AL (vencedor do confronto joga a segunda fase em casa)

Chave 3

União-MT x Vasco

Barcelona-RO x Nova iguaçu-RJ (vencedor do confronto joga a segunda fase em casa)

Chave 4

Humaitá-AC x Operário-PR (vencedor do confronto joga a segunda fase em casa)

Cse-AL x Tombense-MG

Chave 5

Pouso alegre-MG x Athletico-PR (vencedor do confronto joga a segunda fase em casa)

Guarany-RS x Altos-PI

Chave 6

Ceilândia-DF x Coritiba-PR

Maracanã-CE x Ferroviário-CE (vencedor do confronto joga a segunda fase em casa)

Chave 7

Porto velho-RO x Cuiabá-MT

Capital-DF x Portuguesa-RJ (vencedor do confronto joga a segunda fase em casa)

Chave 8

Sergipe-SE x Ceará-CE (vencedor do confronto joga a segunda fase em casa)

Parnaíba-PI x Confiança-SE

Chave 9

Maringá-PR x Juventude-RS (vencedor do confronto joga a segunda fase em casa)

União-TO x América-RN

Chave 10

Concórdia-SC x Ponte preta-SP

Portuguesa-SP x Botafogo-PB (vencedor do confronto joga a segunda fase em casa)

Chave 11

São raimundo-RR x Grêmio-RS

Barcelona-BA x Athletic-MG (vencedor do confronto joga a segunda fase em casa)

Chave 12

Maranhão-MA x Vitória-BA (vencedor do confronto joga a segunda fase em casa)

Santa cruz-RN x Náutico-PE

Chave 13

Sousa-PB x Rb bragantino-SP (vencedor do confronto joga a segunda fase em casa)

Oratório-PA x São josé-RS

Chave 14

Operário-MS x Criciúma-SC

Grêmio sampaio-RR x Remo-PA (vencedor do confronto joga a segunda fase em casa)

Chave 15

Fc cascavel-PR x América-MG

Votuporanguense-SP x Aparecidense-GO (vencedor do confronto joga a segunda fase em casa)

Chave 16

Inter de limeira-SP x Vila nova-GO (vencedor do confronto joga a segunda fase em casa)

Rio branco vn-ES x Amazonas-AM

Chave 17

Tocantinópolis-TO x Atlético-MG (vencedor do confronto joga a segunda fase em casa)

Independência-AL x Manaus-AM

Chave 18

Trem-AP x Brusque-SC

Olaria-RJ x ABC-RN (vencedor do confronto joga a segunda fase em casa)

Chave 19

Águia de marabá-PA x Fluminense-RJ

Dourados-MS x Caxias-RS (vencedor do confronto joga a segunda fase em casa)

Chave 20

Operário vg-MT x Sport-PE (vencedor do confronto joga a segunda fase em casa)

Rio branco-ES x Novorizontino-SP

Além dos 80 times que disputam a primeira fase, 12 clubes já entram diretamente na terceira fase da Copa do Brasil 2025. São eles: Botafogo, Flamengo, Palmeiras, Fortaleza, Internacional, São Paulo, Corinthians e Bahia (classificados à Libertadores), Cruzeiro (classificado pela posição no Brasileirão 2024), Santos (campeão da Série B 2024), CRB (campeão da Copa do Nordeste) e Paysandu (campeão da Copa Verde).

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também