Primeiro dia de Champions tem goleada e estreia de Endrick; veja os números

Nesta terça-feira (17) começou a temporada 24/25 da Champions League, agora em novo formato. Só no primeiro dia, a rede foi balançada 28 vezes. O primeiro jogo foi protagonizado pela Juventus e pelo PSV, os italianos venceram com o placar de 2 a 0.

No mesmo horário, o Aston Villa aplicou 3 gols no Young Boys. Às 15h, foi a vez do elenco de estrelas do Real Madrid entrar em campo, e mesmo após ter sofrido no primeiro tempo, os espanhóis venceram o VfB Stuttgart por 3 a 1, com o último gol sendo marcado pelo brasileiro Endrick, de apenas 18 anos, que estreou hoje na competição.

Já o Sporting venceu o LOSC por 2 a 0, enquanto o Liverpool virou o placar pra cima do Milan, terminando a partida em 3 a 1.

Mas quem aproveitou mesmo a estreia foi o Bayern de Munique, que estreou na temporada da Champions com goleada, em casa, contra o Dinamo de Zagreb, com 4 gols de Harry Kane. O placar final ficou em 9 a 2.

Com o novo formato, a competição agora tem tabela de classificação, e com o saldo de gols, os alemães são líderes absolutos. Mas vale lembrar, que ainda nesta semana, terão mais dois dias de jogos.

Confira como ficou a classificação desse primeiro dia:

Próximos dias:

A Champions League terá mais jogos de estreia na quarta-feira (18) e na quinta-feira (19).

Quarta-feira

12h45 - Bologna x Shaktar Donetsk

12h45 - Sparta Praga x RB Salzburg

15h - PSG X Girona

15h - Club Brugge x Borussia Dortmund

15h - Celtic x Slovan Bratislava

15h - Manchester City x Inter de Milão

Quinta-feira

12h45 - Estrela Vermelha x Benfica

12h45 - Feyenoord x Bayer Leverkusen

15h - Stade Brestois x Sturm

15h - Atalanta x Arsenal

15h - Atlético de Madrid x RB Leipzig

15h - Mônaco x Barcelona

Novo formato

Com o fim da fase de grupos, chegou a 'fase de liga', com os 36 clubes disputando 8 jogos cada, metade como mandante e metade como visitante.

Ao final desta primeira parte, os oito primeiros colocados na classificação avançarão para as oitavas de final. A partir daí, o mata-mata continuará igual.

Mas em meio a isso, do 9º ao 24º colocado da 'fase de liga' vão para um playoff com jogos de ida e volta. Quem passar, irá disputar o mata-mata da Champions.

