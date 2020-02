Morenão sedia primeiro jogo do Campeonato Estadual neste sábado

Após a liberação pelo Ministério Público, o estádio Morenão recebe neste sábado (1º), o jogo Comercial x Águia Negra na primeira partida do Campeonato Estadual a partir das 15h. Já no domingo (2.2), o Morenão será palco de Operário X Pontaporanense, no mesmo horário.

O estádio foi liberado pelo promotor de Justiça Luiz Eduardo Lemos para receber até 13 mil torcedores. Ele avaliou quatro laudos: engenharia, segurança, incêndio e pânico e vigilância sanitária.

Para a competição, foram realizadas diversas melhorias como o recapeamento do asfalto na parte externa, implementação de sistema de monitoramento de câmeras, troca de guarda-corpos, extintores, iluminação de emergência, limpeza dos banheiros e vestiário dos atletas e retirada de entulhos da sala dos árbitros, entre outros.

As adequações foram exigências de órgãos como Polícia Militar e Corpo de Bombeiros Militar, com base no Estatuto do Torcedor. O objetivo é assegurar a segurança das famílias que forem assistir aos jogos.

As entregas dos laudos foram acompanhadas pelo secretário especial de Gestão Política da Capital, Carlos Alberto de Assis. O Campeonato Sul-mato-grossense tem o apoio do Governo do Estado.

Após o Campeonato Sul-mato-grossense, o estádio será reformado com recursos da administração estadual e transformado em uma arena multiuso.

“A Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos (Agesul), junto com o corpo de engenharia aqui da UFMS [Universidade Federal de Mato Grosso do Sul], vai finalizar o projeto para licitar as obras para a reforma do Morenão para que se torne uma grande praça de eventos, não só para o futebol, mas também com outras atividades”, explicou Assis.

