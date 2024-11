Promessa do futsal sul-mato-grossense escolhe jogar pelo Flamengo

Aos 5 anos, o pequeno jogador de futsal Lucas Mateus Nunes Nóbrega, também conhecido como "Lukita," pôde escolher onde quer jogar: Flamengo ou Vasco.

O sul-mato-grossense se destacou nas quadras de futsal e por isso, foi testado no Rio de Janeiro e aprovado nos dois clubes cariocas.

Filho de dois educadores físicos, sendo o pai corintiano e a mãe flamenguista, Lucas demonstrou interesse pelo futebol desde muito cedo. Aos 3 anos, começou a dar os primeiros chutes nas atividades da escola. Ao completar 4, passou a treinar exclusivamente futsal e levar o esporte a sério.

"Apesar de ele ser tão novinho, ele já sabe o que quer. Ele sempre me diz: ‘Papai, quero jogar em um time grande’", conta o pai de Lucas, Jairo da Silva Nóbrega, de 35 anos.

Este ano, Lukita chamou a atenção de um observador do Vasco, que o levou para treinos em São Januário. Pouco depois, ele também passou pela peneira do Flamengo. "Para nós, o importante é que ele brinque e se divirta. A brincadeira favorita dele é futebol, então é comum vê-lo jogando bola por toda a casa, passando a bola de um cômodo para outro", disse o pai.

Em janeiro, Lukita e o pai se mudam para o Rio de Janeiro, e a mãe, Aline Nunes Nóbrega, de 32 anos, deve ir com o filho mais velho da família em março para completar a mudança.

Em relação a escolha, Lukita escolheu o time do coração, o mesmo da mãe. “Eu já perguntei pra ele: ‘Você tem certeza de que quer ir pro Flamengo? Isso significa mudar de cidade e fazer novos amigos’. Mas ele sempre responde com confiança, dizendo que quer, sem qualquer dúvida”, afirma o pai.

Além da paixão, a decisão também levou em conta a estrutura oferecida pelo Flamengo, que pesou na escolha final.

No próximo ano, Lukita vestirá a camisa rubro-negra na equipe sub-6 de futsal e, em 2026, deverá iniciar a transição para o futebol de campo. A família espera que ele continue se divertindo em cada etapa desse novo desafio.

