Quarta de Champions: Real perde para o Lille e Dortmund é líder

Nesta quarta-feira (02), encerrou a segunda rodada de jogos da Champions League 24/25. Na terça-feira (01), Stade Brestois, Borussia Dortmund, Manchester City, Barcelona, Bayer Leverkusen, Inter de Milão e Arsenal venceram.

E hoje, o Real Madrid entrou em campo contra o Lille, com mudanças na escalação. Destaque para Endrick como titular, Mbappé e Rodrygo no banco. De pênalti, os franceses venceram os atuais campeões do torneio por 1 a 0.

Mais cedo, a Atalanta venceu o Shakhtar Donetsk por 3 a 0. No mesmo horário, o Feyenoord aplicou 3 a 2 em cima do Girona. Logo em seguida, o Benfica ganhou com goleada de 4 a 0 em cima do Atlético de Madrid.

O Liverpool, em casa, venceu o Bologna por 2 a 0. De virada, a Juventus ganhou de 3 a 0 no estádio do RB Leipzig. E o Bayern, que já foi líder da edição, foi contra as expectativas e perdeu de 1 a 0 para o Aston Villa.

A Champions League volta no dia 22 de outubro, com os jogos da terceira rodada da 'fase de liga', onde terá Barcelona x Bayern de Munique, e o reencontro de Real Madrid e Borussia Dortmund - líder do torneio -, revivendo a final da temporada passada.

Confira a classificação:

