Ramón Díaz é apresentado no Corinthians e pretende ter "resultado rápido"

O argentino, novo técnico do Corinthians, Ramón Díaz foi apresentado nesta segunda-feira (15), no CT Dr. Joaquim Grava em São Paulo.



Ramón que esteve ao lado de Emiliano, filho e principal auxiliar, afirmou que entregar uma equipe competitiva e com padrão tático é sua grande prioridade neste momento.



“Temos trabalhado muitíssimo duro para armar uma equipe e uma estrutura nas condições e momento em que ela está. Sabemos que estamos aqui nessas condições”, disse o treinador.



“Necessitamos de um padrão para que a equipe possa conseguir o resultado rápido. Estamos muito contentes com o plantel que temos, muita qualidade, com jovens importantes. Então, vamos tratar de que seja muito intenso, mantendo um padrão tático, dando muita confiança à equipe e jogadores. Também agradeço à diretoria, ao presidente, pois nos dá muito prazer estar aqui e vamos dar o máximo pelo clube”.



Auxiliar na comissão de Ramón Díaz, Emiliano foi questionado sobre as diferenças entre o trabalho à frente do Corinthians e aquele desenvolvido no Vasco, quando conseguiu livrar o time carioca do rebaixamento em 2023.



“São muito diferentes, aqui tem uma estrutura diferente. A posição é similar, mas acho que aqui temos outra estrutura de time para poder brigar. Pudemos armar o time que pretendíamos e fazer história, como fizemos no Vasco. Depois, é trabalho. Aqui, estão todos no mesmo barco. É trabalhar e ficar juntos, tanto a torcida, quanto a diretoria e como o grupo".



