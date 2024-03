Richarlison revela ter sofrido depressÃ£o apÃ³s Copa do Mundo do Catar

O jogador brasileiro Richarlison, de 26 anos, revelou ter tido depressão após a disputa da Copa do Mundo, em 2022. Segundo ele, as causa foram problemas pessoais em casa e mensagens de ódio recebidas nas redes sociais, depois do fracasso da Seleção Brasileira na competição, e o desempenho mediano do atleta, que com a camisa 9, marcou três gols.

Atualmente, ele joga pelo Tottenham, da Inglaterra. Mas em entrevista para à ESPN, Richarlison disse que só desejava voltar para casa depois dos treinos, e até pensou em abandonar o futebol.

“Eu tinha acabado de jogar uma Copa do Mundo no meu auge. Acabei chegando no meu limite. Não vou falar de me matar, mas eu estava em uma depressão e querendo desistir. Eu estava sofrendo muitos ataques depois da Copa e, junto com esses problemas dentro de casa, me afetou muito. Logo eu, que parecia que era forte mentalmente. Depois da Copa, parece que desabou tudo”, revelou o jogador.

Uma das dificuldades de Richarlison foi expressar as emoções negativas para amigos e familiares. Por isso, durante a entrevista ele reforçou a importância de as pessoas terem acompanhamento psicológico, e pediu para que seus fãs façam terapia. O brasileiro afirma que agora, pretende quebrar o preconceito contra psicólogos.

