Rogério Ceni é o novo técnico do Flamengo e pode estrear contra o São Paulo

Rogério Ceni deixa o Fortaleza e assume como novo técnico do Flamengo. O ex-goleiro foi anunciado pelo Rubro-Negro nesta terça-feira (10), após assinar contrato até dezembro de 2021. Ele substitui o catalão Domènec Torrent, demitido na segunda-feira (9), após a goleada por 4 a 0 sofrida para o Atlético-MG no último domingo (8), pela Série A do Campeonato Brasileiro.





Rogério Ceni é o novo técnico do Flamengo! O treinador assinou com o Mengão e comandará o Mais Querido até dezembro de 2021. Seja bem-vindo, Ceni! ‍ #CeniÉDoMengão



: Leonardo Moreira pic.twitter.com/KW2KMeelQ0 — Flamengo (@Flamengo) November 10, 2020

Os auxiliares Charles Hembert e Nelson Simões e o preparador físico Danilo Augusto, que trabalhavam com Ceni no Fortaleza, chegam junto com o treinador.

Ceni dirigia o Fortaleza desde 2018, após ser demitido do São Paulo, ele teve uma rápida passagem pelo Cruzeiro, o que durou dois meses, em 2019 e logo em seguida retrnou ao time nordestino. Pelo Tricolor do Pici, o técnico foi bicampeão cearense e conquistou os títulos da Copa do Nordeste e da Série B do Brasileirão. Em 153 jogos pelo Leão, foram 81 vitórias, 33 empates e 39 derrotas com aproveitamento de 60,1%.

A estreia de Ceni pode ser contra o São Paulo, que é o clube no qual o ex-goleiro é ídolo e onde iniciou a carreira de treinador. O jogo de ida do confronto pelas quartas de final será quarta-feira (11), às 21h30, no Maracanã. Para isso, o técnico precisa ter o nome publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

Rogério Ceni não é mais treinador do Fortaleza. Agradecemos o trabalho realizado e desejamos sucesso em seu próximo desafio. Os auxiliares, Charles Hembert e Nelson Simões, e o preparador físico, Danilo Augusto, também deixam o Tricolor. pic.twitter.com/ag1ygBRWNg — Fortaleza EC (@FortalezaEC) November 10, 2020

