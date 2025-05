Salário de Ancelotti na Seleção será de R$ 63 milhões por ano

Saiba Mais Esportes CBF anuncia Carlo Ancelotti como novo técnico da seleção brasileira

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) oficializou a contratação do técnico italiano Carlo Ancelotti, nesta segunda-feira (12), para comandar a Seleção Brasileira masculina principal.

O salário anual de Ancelotti será de 10 milhões de euros, o equivalente a cerca de R$ 63,21 milhões na cotação atual, valor semelhante ao que recebia em seu último clube, o Real Madrid. Dividido por 12 meses, o vencimento mensal do treinador será de aproximadamente R$ 5,3 milhões.

Além disso, o contrato prevê um bônus adicional de 5 milhões de euros (R$ 31,61 milhões) em caso de conquista do hexacampeonato mundial com a Seleção em 2026. O acerto com Ancelotti vinha sendo articulado desde 2023, mas só se concretizou agora.

Antes mesmo de assumir oficialmente, Ancelotti já começou a se inteirar da realidade do elenco. Durante as negociações com a CBF, o técnico conversou por videochamada com Neymar para entender as condições físicas e os planos do camisa 10 da Seleção.

O diálogo foi leve e informal, mas Ancelotti deixou clara a importância do jogador no projeto até a Copa do Mundo.

Outro nome próximo de retornar é o volante Casemiro, um dos destaques do Manchester United e que também não é convocado desde outubro de 2023. Com boa relação com Ancelotti desde os tempos de Real Madrid, o treinador manifestou o desejo de tê-lo como uma das lideranças do grupo.

O treinador também tem buscado informações detalhadas de outros nomes em alta no futebol europeu, como Antony (destaque no Bétis), Caio Henrique (Monaco) e Alexsandro (Lille).

Mesmo cumprindo os últimos compromissos com o Real Madrid, Ancelotti tem recorrido a profissionais de confiança para se atualizar sobre possíveis convocados.

O italiano se reunirá com Rodrigo Caetano, coordenador geral das Seleções Masculinas, e com Juan, coordenador técnico, para definir a lista de convocados para os dois próximos compromissos das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026.

O primeiro desafio de 'Carletto' sob o comando da Seleção será no dia 5 de junho, contra o Equador, fora de casa. A equipe equatoriana ocupa a vice-liderança da competição com 23 pontos, enquanto o Brasil está em quarto lugar, com 21 pontos.

Em seguida, a Seleção enfrenta o Paraguai no dia 10 de junho, na Neo Química Arena, em São Paulo. Os paraguaios ocupam a quinta colocação, empatados com os brasileiros em pontos.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Saiba Mais Esportes CBF anuncia Carlo Ancelotti como novo técnico da seleção brasileira

Deixe seu Comentário

Leia Também