Santos aguarda chegada de Neymar ao Brasil na quarta-feira

O Santos espera pela chegada de Neymar ao Brasil na próxima quarta-feira (29). Segundo o Dário do Peixe, já em acordo com o craque, a diretoria do clube aguarda pela rescisão de contrato dele com o Al-Hilal, da Arábia Saudita, para poder anunciá-lo.

A expectativa é de que Neymar e o Ah-Hilal cheguem a um acordo nas próximas horas, deixando o jogador livre para viajar ao Brasil e fechar com o Santos.

Até o fim do contrato com o Ah-Hilal, em 30 de junho, Neymar tem cerca de 65 milhões (R$ 384 milhões na cotação atual) para receber do clube saudita. O jogador vai abrir mão de parte do valor.

A ideia do Santos é ter o Neymar de fevereiro até junho, participando do Campeonato Paulista, Copa do Brasil e Brasileirão, com possibilidade de ficar até a disputa da Copa do Mundo, em junho de 2026.

O Peixe já se reuniu com patrocinadores e está com os acordos travados para serem oficialmente "aumentados" assim que houver a assinatura de contrato do jogador.

O clube também se reuniu com a Umbro, parceira no fornecimento do material esportivo, para preparar um aumento significativo da produção de camisas já pensando na procura que o anúncio trará.

