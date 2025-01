Santos se prepara para receber Neymar com projeto financeiro ambicioso

O Santos está trabalhando intensamente nos bastidores para viabilizar a volta de Neymar ao clube, com um plano financeiro robusto para garantir sua permanência por pelo menos seis meses.

Embora os valores exatos não tenham sido divulgados, sabe-se que o custo mensal do craque será consideravelmente mais alto do que o de qualquer outro jogador do elenco, superando inclusive as ofertas feitas recentemente a Dudu e Gabigol, que acabaram acertando com o Cruzeiro.

O projeto, que inclui não apenas salários, mas também direitos de imagem e parcerias comerciais, busca adaptar o modelo de sucesso que o Santos utilizou para manter Neymar no Brasil por mais tempo na época em que ele já era destaque.

Naquela fase, o clube angariou novos patrocinadores para arcar com os custos do jogador, além de redirecionar verbas de contratos existentes.

Agora, o plano do Santos envolve buscar novos parceiros comerciais dispostos a absorver uma boa parte dos custos de Neymar, bem como redistribuir verbas de contratos como as cotas de televisão.

Essa estratégia visa manter o clube financeiramente equilibrado, ao mesmo tempo em que garante a permanência do astro.

Curiosamente, o departamento de marketing do Santos está sob a direção de Armênio Neto, o mesmo responsável pela bem-sucedida estratégia que ajudou o clube a manter Neymar no Brasil em 2011, culminando na histórica conquista da Libertadores daquele ano.

A principal condição para a volta de Neymar ao Santos é a liberação do Al-Hilal, clube saudita com o qual o jogador tem contrato até 30 de junho de 2025. O time árabe ainda deve cerca de 65 milhões de dólares (aproximadamente R$ 400 milhões) ao atacante.

Para viabilizar sua saída antecipada, é possível que Neymar tenha que abrir mão de uma parte considerável desse valor.

A possibilidade de um empréstimo está descartada, uma vez que não há intenção de renovar o contrato com o Al-Hilal. Nesse cenário, qualquer acordo seria, na prática, uma rescisão do vínculo atual.

Apesar das movimentações, ainda não há um prazo definido para a rescisão do contrato, e o jogador, uma vez livre, não poderá ser inscrito na janela de transferências atual. Isso significa que o Santos, ou qualquer outro clube interessado, deverá aguardar a liberação formal de Neymar para formalizar sua chegada.

