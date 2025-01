Santos busca contratação de Arthur Melo por empréstimo

O Santos está buscando um elenco competitivo para 2025, fomentado pela chegada de Neymar. Por isso, o clube está negociando a contratação do volante Arthur Melo, da Juventus, da Itália.

O clube paulista fez uma proposta de empréstimo até o fim da temporada, com opção de compra ao final do período, e aguarda resposta da equipe italiana.

Arthur, de 28 anos, tem boa relação com Neymar, com quem atuou na Seleção Brasileira. Sem espaço na Juventus, o volante tem sido negociado pelo clube italiano.

Na última temporada, ele foi emprestado à Fiorentina, também da Itália, onde disputou 48 jogos, marcou dois gols e deu três assistências.

Apesar de estar inscrito pela Juventus para a Champions League, Arthur não foi relacionado para nenhuma partida nesta temporada.

Na última janela de transferências, ele esperava por um novo empréstimo ou uma transferência definitiva, mas nenhuma proposta oficial se concretizou. Sua última partida foi em 29 de maio do ano passado, na final da Conference League, quando atuou por 74 minutos pela Fiorentina na derrota por 1 a 0 para o Olympiacos, da Grécia.

A contratação do volante atenderia a um pedido do técnico Pedro Caixinha, que tem ressaltado as dificuldades para rodar o elenco devido às poucas opções no meio de campo.

Arthur Melo foi revelado pelo Grêmio, onde se destacou e conquistou a Copa do Brasil de 2016 e a Libertadores de 2017. Em 2018, foi contratado pelo Barcelona, da Espanha, onde venceu o Campeonato Espanhol 2018/2019 e a Supercopa da Espanha de 2018.

Pela Seleção Brasileira, venceu o Superclássico das Américas de 2018 e a Copa América de 2019.

Em 2020, Arthur transferiu-se para a Juventus, onde teve espaço nas duas primeiras temporadas, jogando mais de 30 partidas por ano.

Em 2022/2023, foi emprestado ao Liverpool, da Inglaterra, mas fez apenas duas partidas antes de sofrer uma lesão na coxa esquerda, que exigiu cirurgia e comprometeu sua passagem pelo clube inglês. E no início da temporada 2023/2024, foi emprestado à Fiorentina.

