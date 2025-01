Neymar será o novo camisa 10 do Santos, número eternizado por Pelé

Neymar está de volta ao Santos e assumirá a lendária camisa 10, eternizada por Pelé. Segundo o Estadão, o atacante de 32 anos usará a numeração histórica durante a sua segunda passagem pela Vila Belmiro.

O retorno de Neymar foi anunciado pelo presidente do Santos, Marcelo Teixeira, nesta terça-feira (28), e será celebrado em duas apresentações: nesta sexta-feira (31), no Pacaembu, e no sábado (1º) na Vila Belmiro, antes do clássico contra o São Paulo.

Para marcar a importância desse momento, o Santos preparou um vídeo, utilizando inteligência artificial para emular a voz de Pelé. Na mensagem, o Rei concede a Neymar a honra de vestir a camisa que marcou a sua carreira e história no futebol.

“Eu permito que você use meu trono e minha coroa. Dá o seu show na Vila novamente e se prepara para trazer o hexa pra gente. Lembra o que você prometeu? Eu vou, mas eu volto”, diz a mensagem.

Desde a morte de Pelé, em dezembro de 2022, o Santos vinha tratando a camisa 10 com reverência, optando por não utilizá-la durante a Série B do Campeonato Brasileiro.

A numeração foi revezada no Paulistão e, conforme anunciado no início do ano, seria oficialmente entregue a um novo jogador apenas para o Brasileirão.

