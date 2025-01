Presidente do Santos anuncia volta de Neymar

O presidente do Santos, Marcelo Teixeira, confirmou oficialmente o retorno de Neymar ao clube por meio de um vídeo publicado em seu perfil no Instagram, nesta terça-feira (28).

Na mensagem, narrada pelo dirigente, Teixeira relembrou a descoberta do craque pelo capitão Zito e destacou a promessa feita pelo jogador ao deixar o clube em 2013: "Eu vou, mas eu volto".

"Chegou o momento, Neymar. Chegou a hora de você voltar para o seu povo. Para sua casa, para nosso clube do coração. Seja bem-vindo, menino Ney! Menino da Vila! Vem ser feliz de novo com o manto sagrado. A nação santista te espera de braços abertos", disse Teixeira.

Livre no mercado após rescindir contrato com o Al-Hilal nesta segunda-feira (27), Neymar deve assinar um contrato de cinco meses com o Santos.

Ele está de mudança para o Brasil e sua chegada está prevista para esta quarta-feira (29). O clube planeja uma recepção festiva no Pacaembu, em São Paulo, na próxima quinta-feira (30), com possibilidade de extensão para a Vila Belmiro, em Santos.

A celebração deve continuar no clássico contra o São Paulo, no sábado (1º), às 19h30 (horário de Mato Grosso do Sul), onde Neymar estará presente.

Com vínculo de curta duração, Neymar terá liberdade para definir seu futuro no meio do ano, durante a janela de transferências do verão europeu.

O Santos, no entanto, não descarta a possibilidade de o craque permanecer até a Copa do Mundo de 2026.

