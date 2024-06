Segunda rodada da fase de grupos da Euro começou; veja como está a classificação

A Eurocopa começou no dia 14 de junho, na Alemanha, e quase uma semana depois, mal acabou a primeira rodada da fase de grupos e já tem seleção classificada para o mata-mata da competição.

A Alemanha, dona da casa, deu o ponta pé inicial da competição contra a Escócia, e aplicou 5 a 1, e hoje (19), após o empate em 2 a 2 entre a Croácia e a Albânia - partida que abriu a segunda rodada da fase de grupos -, os alemães venceram a Hungria por 2 a 0, e foram os primeiros a passarem para as oitavas de final da Eurocopa.

A fase de grupos termina no dia 26 de junho. Veja como está a classificação da Eurocopa:

Grupo A:

Alemanha: 6 pontos

Suíça: 3 pontos

Hungria: 0 pontos

Escócia: 0 pontos

Grupo B

Espanha: 3 pontos

Itália: 3 pontos

Albânia: 1 ponto

Croácia: 1 ponto

Grupo C

Inglaterra: 3 pontos

Dinamarca: 1 ponto

Eslovênia: 1 ponto

Sérvia: 0 pontos

Grupo D

Holanda: 3 pontos

França: 3 pontos

Polônia: 0 pontos

Áustria: 0 pontos

Grupo E

Romênia: 3 pontos

Eslováquia: 3 pontos

Bélgica: 0 pontos

Ucrânia: 0 pontos

Grupo F

Turquia: 3 pontos

Portugal: 3 pontos

República Tcheca: 0 pontos

Geórgia: 0 pontos

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também