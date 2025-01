Segundo dia de Champions tem Real Madrid e jogo de sobrevivência para City e PSG

Se o primeiro dia de Champions League teve bastante emoção e muitos gols, a segunda parte não deve ser diferente e tem jogo importante marcado para essa quarta-feira (22). Além do Real Madrid em campo, Manchester City e PSG fazem duelo de 'desesperados' pela vaga.

Atual campeão da competição, o Real Madrid recebe o RB Salzburg para tentar dar um passo a mais na classificação para a próxima fase. Nessa rodada, a 7 das 8 dessa primeira parte, os espanhóis ocupam a 22° colocação com 9 pontos.

Milan e Bayern de Munique também entram em campo em situações mais confortáveis, ao encararem Girona e Feyenoord, respectivamente nesta tarde.

Mas a atração principal desse segundo dia está voltado para Manchester City e PSG, que fazem jogo de sobrevivência na Liga dos Campeões no Parc des Princes, na França. Isso porque, quem perder pode ficar com um pé fora da competição.

Enquanto os Citizens estão na 24° colocação com 8 pontos, os Les Parisiens estão logo abaixo, fora da zona de classificação, no 26° lugar com 7 pontos.

Veja os jogos de hoje e horário em Mato Grosso do Sul:

13h45 - RB Leipzig x Sporting

13h45 - Shakhtar Donetsk x Stade Brestois

16h00 - Sparta Praga x Inter de Milão

16h00 - Feyenoord x Bayern de Munique

16h00 - Arsenal x Dínamo de Zagreb

16h00 - Milan x Girona

16h00 - PSG x Manchester City

16h00 - Real Madrid x RB Salzburg

16h00 - Celtic x Young Boys

