Seleção Brasileira terá jaqueta em combate ao racismo no amistoso contra a Espanha

Nesta terça-feira (26), a Seleção Brasileira enfrenta a Espanha em um amistoso pela Data FIFA. A partida acontece no Santiago Bernabéu, em Madri, às 16h30 (horário de Mato Grosso do Sul). Os jogadores do Brasil entrarão em campo com uma roupa especial.

Em meio aos ataques racistas que Vini Jr. vem sofrendo dentro do país europeu, a Seleção Brasileira vai usar uma jaqueta preta com a frase ‘uma só pele, uma só identidade’ escrita na parte de trás. Já que o jogo terá como tema o combate ao racismo.

O atacante brasileiro foi o modelo da jaqueta, confeccionada pela empresa de material esportivo parceira da Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

O confronto foi marcado pelas duas seleções em junho do ano passado, com o objetivo de combater o racismo após os episódios racistas que aconteceram contra Vini Jr., no jogo entre o Valencia e o Real Madrid pela La Liga. Partida que foi paralisada por causa do ocorrido.

