Esportes

IrÃ£ nÃ£o participarÃ¡ da Copa do Mundo da Fifa

Segundo o governo a guerra com Estados Unidos e Israel inviabiliza a participaÃ§Ã£o

11 marÃ§o 2026 - 12h22Sarah Chaves, com G1 e CNN
Irã as Eliminatórias da Copa do Mundo da Fifa, em junho de 2025IrÃ£ as EliminatÃ³rias da Copa do Mundo da Fifa, em junho de 2025   (Majid Asgaripour/WANA (West Asia News Agency)

O Irã anunciou que não participará da próxima Copa do Mundo da FIFA, que será disputada entre 11 de junho e 19 de julho nos Estados Unidos, México e Canadá. A decisão foi confirmada nesta quarta-feira (11) pelo ministro do Esporte do país, Ahmad Donyamali, em entrevista à televisão estatal.

Segundo o ministro, a retirada do torneio ocorre em meio à escalada do conflito envolvendo o país após o ataque que matou o líder supremo iraniano, Ali Khamenei, no fim de fevereiro. “Considerando que este regime corrupto assassinou nosso líder, sob nenhuma circunstância poderemos participar da Copa do Mundo”, afirmou Donyamali, em referência aos Estados Unidos.

Ele também declarou que a situação de segurança no país inviabiliza a presença da seleção no torneio. “Nossas crianças não estão seguras e, fundamentalmente, não existem condições para participação”, disse.

A decisão ocorre após o agravamento da guerra entre Irã, Estados Unidos e Israel, iniciada após o ataque conjunto que matou Khamenei em 28 de fevereiro. O conflito já dura mais de dez dias e tem provocado impactos econômicos e preocupações internacionais, especialmente em relação ao mercado global de petróleo.

Classificado para disputar sua quarta Copa do Mundo consecutiva, o Irã havia garantido vaga ao terminar na liderança do Grupo A na terceira fase das eliminatórias asiáticas. No sorteio realizado em dezembro, a seleção foi colocada no Grupo G, ao lado de Bélgica, Egito e Nova Zelândia. As três partidas da equipe estavam previstas para ocorrer nos Estados Unidos — duas em Los Angeles e uma em Seattle.

Nos últimos dias, a participação iraniana já era considerada incerta. O país foi o único ausente em uma reunião de planejamento da FIFA com seleções classificadas para o Mundial, realizada na semana passada em Atlanta.

A FIFA ainda não se manifestou oficialmente sobre a decisão. 

Mais cedo nesta quarta-feira, o presidente da FIFA, Gianni Infantino, afirmou que conversou com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sobre a participação do Irã no torneio. Segundo Infantino, Trump teria reafirmado que a seleção iraniana seria bem-vinda para competir.

Multa como punição
O regulamento da Fifa para a Copa do Mundo prevê que qualquer seleção que abandone o torneio até 30 dias antes da partida de abertura poderá ser punida pelo Comitê Disciplinar da entidade com uma multa mínima de 250 mil francos suíços — cerca de R$ 1,6 milhão.

Caso o Irã deixe a disputa, a vaga pode ficar com os Emirados Árabes Unidos (melhor colocado seguinte) ou com o Iraque, que venceu a repescagem asiática e já está na final da repescagem mundial.

 

