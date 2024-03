Sem Carlos Sainz, Ferraris terminam o GP da Arábia Saudita na 3º e 7º posição

Neste sábado (09), aconteceu o segundo Grande Prêmio da temporada de 2024 da Fórmula 1. Na Arábia Saudita, o holandês Max Verstappen levou a melhor de novo, mesmo com os problemas internos, envolvendo Christian Horner e uma funcionária da Red Bull.

Mas o problema maior no quesito corrida estava dentro da Scuderia Ferrari. Carlos Sainz, visto por muitos como o piloto número dois da equipe italiana, ficou com o pódio no GP da semana passada, mas teve que se retirar dos treinos e da corrida da Arábia Saudita.

O espanhol estava sentido fortes dores, e foi diagnosticado com apendicite, ele chegou a participar dos dois primeiros treinos preparatórios da corrida na Arábia Saudita, mas não pôde continuar. O piloto passou por uma cirurgia ontem (08), e foi substituído por Oliver Bearman. Ele é britânico e é o atual piloto reserva da Ferrari. Com 18 anos, foi o mais novo no grid do GP.

Sainz já está pronto para voltar à competição. Vale ressaltar que o espanhol está sem equipe para a temporada de 2025, visto que a Ferrari contratou Lewis Hamilton para ser a dupla de Charles Leclerc no próximo ano.

Pierre Gasly e Lance Stroll não finalizaram a prova. O pódio foi formado por Max Verstappen, que alcançou 100 pódios na Fórmula 1; Sergio Pérez, formando a segunda dobradinha do ano da Red Bull; e Charles Leclerc. Oliver ficou na sétima colocação.

Mas tem boas notícias para o Brasil em meio a isso. O piloto brasileiro da Fórmula 2, Enzo Fittipaldi, venceu o GP da Arábia Saudita da categoria. Ele é neto do bicampeão da F1, Emerson Fittipaldi. Essa foi a segunda vitória dele na competição, e foi o único piloto do Brasil a completar a corrida.

