Sinner e Sverev no masculino e Sabalenka e Keys no feminino decidem Austrália Open

As madrugadas de sábado e domingo prometem agitar os amantes do tênis com as finais de simples do Australian Open 2025, o primeiro Grand Slam do ano.

Os duelos, que reúnem grandes nomes do esporte, acontecem em horários estratégicos para os fãs acompanharem a emoção ao vivo.

No domingo (26), às 3h (horário de Mato Grosso do Sul), Jannik Sinner, número 1 do mundo, e Alexander Zverev, atual segundo colocado no ranking da ATP, se enfrentam pelo título masculino.

Sinner chega embalado por uma invencibilidade que perdura desde outubro do ano passado e busca repetir o desempenho de 2024, quando venceu Daniil Medvedev para conquistar seu primeiro título em Melbourne.

Do outro lado, Zverev tenta conquistar seu primeiro Grand Slam e confia em seu retrospecto contra Sinner: o alemão venceu quatro dos seis confrontos entre eles.

Mas antes de Sinner e Zverev se enfrentarem, no sábado (25), às 4h30, Aryna Sabalenka, número 1 do mundo, enfrenta Madison Keys na decisão do torneio feminino.

A bielorrussa, que já venceu as duas edições anteriores do Australian Open, tenta se tornar a primeira tricampeã consecutiva desde Martina Hingis, em 1999.

Sabalenka chega à final após superar Paula Badosa em uma semifinal equilibrada. Do outro lado, Keys é a grande surpresa do torneio. A americana eliminou a favorita Iga Swiatek com uma atuação impecável na semifinal.

