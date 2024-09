STJD julgará impugnação da partida Fluminense x São Paulo na quinta-feira

O Superior Tribunal de Justiça Desportivo (STJD) marcou para a próxima quinta-feira (26), às 9h (horário de Mato Grosso do Sul), no Rio de Janeiro, o julgamento do caso que pode anular a partida entre Fluminense e São Paulo, disputada no início de setembro, pelo Brasileirão.

Na partida em questão, o clube do Rio de Janeiro venceu por 2 a 0. O pedido de impugnação do jogo foi formulado pelo São Paulo, e será analisado pelo Tribunal Pleno, a última instância do STJD.

Segundo clube paulista, o árbitro Paulo Cesar Zanovelli deixou de cumprir as regras do jogo ao validar o primeiro gol do Fluminense. A discussão começou em uma disputa de bola entre Calleri e Thiago Santos, no meio de campo, ainda no primeiro tempo. O árbitro vê falta do argentino, mas dá vantagem aos cariocas, já que a bola fica com o zagueiro Thiago Silva.

Thiago Silva, porém, entende que foi marcada a falta, abaixa, coloca a mão na bola e a recoloca em jogo. Na sequência, Kauã Elias faz o gol.

Para o São Paulo, ao ter dado vantagem no primeiro lance, Zanovelli deveria ter marcado falta de Thiago Silva por colocar a mão na bola, o que bastaria para anular o gol.

O lance gerou reclamação imediata em campo, com os jogadores do São Paulo pedindo a anulação por entenderem que, por ter sido vantagem no primeiro lance, Thiago Silva cometeu falta ao colocar a mão na bola. Zanovelli vê a jogada no monitor e decide manter o gol.

A divulgação das imagens e do áudio da revisão do primeiro gol do Fluminense causou revolta entre dirigentes do São Paulo. O vídeo mostra o árbitro se contradizendo ao ver o lance no monitor do VAR.

Nas imagens divulgadas na sexta-feira (20), Zanovelli é claro ao afirmar ao VAR Igor Junio Benevenuto que deu vantagem. Depois, ao rever o lance no monitor, ele se contradiz. "Eu ia dar a vantagem, o jogador (Thiago Silva) para e bate a falta. Eu dou sinal de falta. Vamos seguir. Eu dei a vantagem, eu segui. É gol legal, tá, Igor?", disse.

