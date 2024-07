Sul-mato-grossense Arthur Saldanha é campeão no Brasileiro de Salto

Mato Grosso do Sul no topo! Arthur Saldanha Carvalho, cavaleiro sul-mato-grossense, foi campeão do Campeonato Brasileiro de Salto para jovens cavaleiros, realizado entre 4 a 7 de julho, na Sociedade Hípica de Brasília, no Distrito Federal.

O evento reúne cavaleiros e amazonas de todo o País em busca do título nacional de 2024. Arthur subiu no topo do pódio na Série 1,15m e por equipe.

Além dele, a equipe feminina do Estado conquistou a 3ª colocação na Série 1m do campeonato realizado pela Confederação Brasileira de Hipismo.

