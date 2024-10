Sul-mato-grossense é prata em torneio de Taekwondo em Cuba

Luiz Felipe Aquino, atleta de Taekwondo do Mato Grosso do Sul, conquistou a medalha de prata no III Pan American Series Sub-22 e no Havana Open, que aconteceu no Coliseo de la Ciudad Deportiva, em Cuba.

O evento foi promovido pela Pan American Taekwondo Union (PATU), entre os dias 17 e 20 de outubro, reunindo atletas de toda a América. E serviu para os lutadores acumularem pontos para o Ranking Mundial e Olímpico, com foco nos Jogos Olímpicos de 2028.

Os próximos passos de Luiz Felipe incluem o III FISU America Games, que acontecerá em Cali, na Colômbia; a Copa do Brasil, juntamente com o Campeonato Brasileiro de Faixas Coloridas, no Rio de Janeiro; e participará dos Jogos da Juventude, voltados para atletas de 15 a 17 anos, sediados por João Pessoa, na Paraíba.

