Sul-mato-grossense vence ultramaratona disputada no Rio Grande do Sul

Jonathan Reis, de 32 anos, venceu a Ultramaratona Extremo Sul, realizada na maior praia do mundo, a Praia do Cassino, em Rio Grande, no Rio Grande do Sul. O sul-mato-grossense completou os 226 quilômetros em 34 horas.

Foi a primeira vez que o corredor disputou a Ultramaratona Extremo Sul. Ele é treinador de corrida, e ficou à frente de mais de 40 ultramaratonistas do Brasil, Argentina, Uruguai, França, Portugal e Espanha.

Os participantes tinham até 52 horas para completar a prova. Além do controle emocional e físico, os corredores precisaram administrar as mudanças climáticas.

“Estou muito feliz, não era a pretensão conseguir ganhar a prova, era participar e concluir. Tem três anos que eu queria vir para esta prova, esse ano graças a Deus consegui vir e ainda sair campeão da prova”, disse.

A vencedora feminina foi Justine Magni, com 42 horas.

