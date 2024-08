Surfe: Italo Ferreira e Tati Weston-Webb se classificam para disputar título mundial

A World Surf League (WSL) conheceu nesta sexta-feira (23) os classificados para o Finals da temporada 2024. Italo Ferreira será o representante canarinho na decisão de surfe masculino. E Tatiana Weston-Webb no feminino.

Na etapa de Fiji, o brasileiro Yago Dora foi eliminado nas quartas de final para o australiano Jack Robinson. Com o resultado, estacionou nos 36,380 pontos e não pode mais alcançar Ethan Ewing, atual quinto colocado do ranking. Deixando a vaga para Italo Ferreira.

Agora, a organização aguarda a definição do nono evento do ano para conhecer o chaveamento masculino da etapa em Trestles, Califórnia. John John Florence já tem a primeira posição garantida e vai duelar contra um dos seguintes candidatos: Ethan Ewing, Italo Ferreira, Jack Robinson e Griffin Colapinto.

Esta é a primeira vez que a WSL chega a Trestles sem um atleta brasileiro no topo do ranking masculino. No novo formato, o surfista com a laycra (camisetas que são desenvolvidas especificamente para surfar) amarela disputa uma melhor de três baterias contra o vencedor da triagem.

Na categoria feminina, a brasileira Tatiana Weston-Webb venceu a semifinal contra a australiana Tyler Wright e garantiu uma vaga na final. Ela ainda disputa a final do evento em Fiji para definir sua colocação em Trestles, mas já sabe que vai participar da primeira bateria contra Molly Picklum.

