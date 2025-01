Técnico do Dourados denuncia tentativa de manipulação de jogo na Copinha

Antes mesmo de a bola rolar para o confronto entre Dourados-MS e Falcon-SE, marcado para esta sexta-feira (9) pela última rodada do Grupo 28 da Copa São Paulo de Futebol Júnior, um escândalo de tentativa de manipulação de resultados veio à tona.

O clube sul-mato-grossense formalizou uma denúncia à Federação Paulista de Futebol após o técnico Alessandro dos Santos ser aliciado para favorecer o Falcon.

A denúncia foi confirmada por Arnaldo Alves de Souza, presidente do Esporte Clube Embu-Guaçu, clube parceiro do Dourados.

De acordo com o dirigente, na última quarta-feira (7), o técnico Alessandro recebeu uma ligação de um número desconhecido.

O interlocutor, posteriormente identificado como Anderson Monteiro, pediu que a equipe sul-mato-grossense facilitasse a vitória do Falcon, oferecendo benefícios não especificados em troca. A diretoria do Falcon afirmou não conhecer a tal pessoa.

Vale ressaltar que o clube sul-mato-grossense já entrou em campo desclassificado da competição.

Confira na íntegra a nota da Federação Paulista de Futebol

A Federação Paulista de Futebol informa que tomou conhecimento de uma suposta tentativa de manipulação de resultado antes da partida Falcon (SE) x Dourados (MS), válida pela 3ª rodada da Copa São Paulo Sicredi 2025, a ser realizada nesta sexta-feira (10), e imediatamente acionou o Polícia Civil e a Stats Perform Integrity, empresa parceira responsável pelo monitoramento de casas de apostas em todo o mundo, para acompanhamento do grupo em questão.

Pelo segundo ano seguido, a FPF realiza uma ofensiva contra a manipulação de jogos na Copinha Sicredi por meio de palestras preventivas para atletas, membros de comissões técnicas e diretores das sedes com orientações e diretrizes.

A FPF é a entidade esportiva pioneira no combate à manipulação de competições e resultados, com ações práticas desde 2015, pela criação do Comitê de Integridade, monitoramento de partidas em tempo real e acordo de cooperação firmado em 2020 com a SIGA (Sport Integrity Global Alliance), principal organização de integridade no esporte.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também